Турция исполнила желание Запада и в кратчайшие сроки освободила Африн – Эрдоган

2018-03-20 13:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Если США являются союзником Турции, то должны действовать совместно с Турцией. Об этом, как передают турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция решила выполнить просьбу Запада о скорейшем прекращении военных действий в Африне и в течении двух месяцев полностью очистила Африн от террористов.

По словам Эрдогана, США пытались обмануть Турцию в Африне, давая пустые обещания о борьбе с терроризмом.

Он также отметил что, оружие которое Турция хотела закупить у США, сейчас страна конфискует в сирийском Африне.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.