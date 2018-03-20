Литературные горизонты Новруза (ФОТО)

2018-03-20 13:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии прошел вечер, посвященный итогам конкурса "Ədəbi Üfüqlər" (Литературные горизонты), организованного Mədəniyyət TV, Союзом писателей и Филармонией, сообщает Trend Life. Вечер был приурочен к празднику Новруз.

На открытии директор телеканала Mədəniyyət, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов поздравил всех с праздником Новруз и отметил, что государством уделяется большое внимание развитию культуры и сохранению национального наследия, наши достижения достойно представлены и пропагандируются в мире.

«Главная миссия Азербайджанского телевидения – патриотическое воспитание и просвещение молодежи, пропаганда высоких морально-нравственных ценностей, чувства любви к Родине и героизма во имя родной земли», - сказал Рамиль Гасымов.

Лучшие патриотические стихотворения были использованы при создании музыкальных композиций современных композиторов и будут представлены на телеканале Mədəniyyət.

Секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми отметил, что Главная цель проекта – развитие современной и пропаганда классической поэзии, выявление талантливых поэтов и писателей, пропаганда литературного творчества среди широкой общественности.