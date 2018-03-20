Ашхабад и Минск сотрудничают в в области науки и образования

2018-03-20 13:23 | www.trend.az | 9

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Беларуси Олега Табанюхова с заместителем председателя Кабинета Министров (вице-премьером) Туркменистана Пурли Агамырадовым.



На сайте посольства Беларуси отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы развития белорусско-туркменского сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе в области образования, науки, здравоохранения и спорта.



"По итогам состоявшейся встречи были намечены новые конкретные направления дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в упомянутых областях", - отмечается в сообщении.



Всего в белорусских учебных заведениях обучаются около 9300 граждан Туркменистана – наиболее крупное представительство из всех зарубежных стран.



В 2013 году начала действовать межправительственная белорусско-туркменская комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий.



Документами, закрепляющим намерение Туркменистана и Беларуси развивать отношения в сфере науки и технологий, являются: Договор мо дружбе и сотрудничестве; Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области науки и технологий.



Кроме того были подписаны: Договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Академией наук Туркменистана; Договор о научно-техническом сотрудничестве между Центром геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси и Институтом сейсмологии Академии наук Туркменистана; Договор о научно-техническом сотрудничестве между Институтом химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси и Институтом химии Академии наук Туркменистана; Программа сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и Академией наук Туркменистана в области науки и технологий.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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