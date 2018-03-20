Посол США в Армении об уровне коррупции в этой стране

2018-03-20 13:37 | www.apa.az | 8

Чрезвычайный и Полномочный Посол США Ричард Миллз на днях подвел итоги 3-летней работы в Армении.

Как передает АПА, об этом сообщает golosarmenii.am.

Особое внимание дипломат уделил борьбе с коррупцией, которую назвал одним из приоритетных направлений работы посольства.

"Одним из приоритетов, которые я провозгласил после прибытия в Армению, было содействие людям, которые пытались бороться с коррупцией.Другим направлением нашей деятельности стала работа с теми должностными лицами в правительстве, которые вовлечены в борьбу с коррупцией и стремятся изменить систему. С этой целью мы решили оказать содействие Совету по борьбе с коррупцией, который был сформирован при предыдущем премьер-министре", - заявил посол.

"Полагаю, проявление коррупции, которое связано со злоупотреблением властью, продолжает оставаться для Армении самым главным вызовом и препятствием для торговли и привлечения инвестиций", - подчеркнул посол.

Одним из первых на заявления Миллза отреагировал центр по борьбе с коррупцией "Транспаренси интернэшнл". Его руководитель Варужан Хотканян, в частности, заявил: " Не может потенциальный инвестор, который не желает стать жертвой коррупции и соприкасаться с коррупционными явлениями, доверять нашим судам, которые не являются независимыми. Что касается сращивания бизнеса и политики, то посол сказал общеизвестную истину". По словам Хотканяна, Армения нуждается в инвестициях, а главным условием их притока является победа над коррупцией в верхних эшелонах власти.