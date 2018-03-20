Автобус с армянами попал в ДТП в России: Есть жертвы

2018-03-20 13:28 | www.oxu.az | 11

В Воронежской области при столкновении автобуса из Армении с грузовиком пострадали восемь человек и погибли двое.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«На 673-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон» столкнулись автобус сообщением Ереван — Москва и грузовик. Предварительно, пострадали десять человек, двое из них погибли», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.