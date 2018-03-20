"Южный газовый коридор" укрепит роль Азербайджана в мире как поставщика энергоресурсов

2018-03-20 13:39 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта «Южный газовый коридор» внесет вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана, а также укрепит роль страны как поставщика энергоресурсов.

Об этом сказал Trend председатель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики, бывший глава Госнефтекомпании Азербайджана Сабит Багиров.

"Для Азербайджана значимость проекта, прежде всего, в ожидаемых доходах от продажи газа. Процесс добычи и транспортировки топлива также важен с точки зрения обеспечения занятости граждан страны и других позитивных эффектов на реальный сектор экономики, банковскую систему и т.д.", - сказал Багиров, добавив, что проект также имеет значение с точки зрения геополитических интересов Азербайджана.

В свою очередь, для Грузии и Турции проект означает транзитные доходы и повышение уровня энергобезопасности. Что касается стран Южной Европы, то, как отметил собеседник агентства, они с реализацией проекта "Южный газовый коридор" обеспечат диверсификацию импорта энергоресурсов, а значит и повышение уровня своей энергобезопасности.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.