Активисты АМОР завоевали награды XIII Всероссийского фестиваля молодежной журналистики - ФОТОСЕССИЯ

2018-03-20 14:17 | www.apa.az | 10

Команда молодых журналистов АМОР завоевала награды XIII Всероссийского фестиваля молодежной журналистики.

Как сообщает московский корреспондент АПА, с 15 по 17 марта активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) – молодые журналисты принимали участие на XIII Всероссийском фестивале молодежной журналистики «Пингвины пера».

На фестиваль приехало 40 редакций: 22 школьных и 18 студенческих из Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Калуги, Верещагино и Чернушки (Пермский край), Королева, Химок, Серпухова и Электростали (Московская обл.), Новоуральска (Свердловская обл.), Южно-Сахалинска, Волгограда, Петрозаводска, Рязани.

Команда АМОР стала участником фестиваля впервые.

На протяжении трех дней, молодые журналисты самостоятельно отыскивали информационные поводы, писали статьи и оперативно размещали информацию на редакционных стендах.Фестиваль «Пингвины пера» был обучающим: проходили семинары, лекции и мастер-классы ведущих медиа-специалистов.

Отметим, что молодежное мероприятие организовано Культурным центром «Зодчие», Союзом журналистов России, Союзом журналистов Москвы, Союзом журналистов Подмосковья, Московским государственным институтом культуры (МГИК), профессиональными СМИ.

Активисты АМОР заняли на фестивале четырепризовые места. Так, в номинации от партнеров - ШКОЛЫ БЕГА «ПРАВИЛЬНЫЙ БЕГ» лучшим признали видеоролик Дарьи Заец.

А молодой, но уже опытный блоггер Эльдар Гасанов завоевал приз в номинации «INSTAГЕРОЙ» - видео. Он снял и подготовил профессиональный репортаж о фестивале, который вызвал большой интерес среди фестивальной и интернет аудитории.

Лучшие Stories в instagram снимала Чичак Бахтиярзаде, ее видеоролики набрали наибольшее количество просмотров.

А лучшим Медийщиком признали Эльчина Исмаилова, который разместив пост вinstagram, посвященный фестивалю, создал активность под постом.

Победители номинаций - активисты АМОР, помимо почетных дипломов, удостоены права пройти оплачиваемую стажировку в Digital-агентстве по работе с социальными сетями Rепутация.