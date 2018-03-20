Эксперты: Учения Азербайджана - подготовка к войне в Карабахе

2018-03-20 14:14 | www.oxu.az | 9

Не исключено, что учения ВС Азербайджана связаны с маневрами, начавшимися 19 марта в Южном федеральном округе ВС России.

Как передает Oxu.Az, об этом обозреватель «Новой газеты» военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил порталу «Кавказский узел».

Эксперт также отметил, что учения эти - плановые, но «нельзя исключать военного конфликта в Карабахе, который, не исключено, перерастет в войну».

«Никто не обращает внимания на конфликт. Им всем не до того. Военные учения Азербайджана — это непосредственная подготовка к военным действиям. Готовится и другая сторона», - сказал Фельгенгауэр.

Павел Фельгенгауэр не исключил возможности начала военной операции Азербайджана против армянских сил. По его словам, существует вероятность того, что Баку готовится к масштабному развертыванию сил для нанесения первого удара по позициям армянских военных.

«Ситуация там плохая, напряженная... На подготовку указывает и то, что учения пройдут в условиях радиоэлектронной обстановки. Есть возможность противостоять отключению радаров, связи», - сказал Фельгенгауэр.

«Есть тенденция забвения конфликта в Карабахе, поскольку великие державы в нем напрямую не участвуют и вероятность прямого столкновения держав - низкая», - сказал Фельгенгауэр.

По словам журналиста, Азербайджан регулярно получает военную технику не только от России, но и от Израиля и Турции.

«Например, высокоточные израильские системы залпового огня, ударные беспилотники, вооруженные противотанковыми ракетами Spike. Это - современная эффективная противотанковая система третьего поколения, аналогичная американскому Javelin.

Такого оружия нет не то что у Армении - у России нет. Азербайджан, стоит заметить, тратит большие деньги на перевооружение», - отметил Фельгенгауэр.

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, считает, что учения армии Азербайджана являются подготовительным шагом к вводу войск на территорию Нагорного Карабаха.

«Численность личного состава в 25 тысяч человек сильно напоминает группировку вторжения в Нагорный Карабах... Масштаб учений не сопоставим с азербайджанской армией», - рассказал Сивков.

По словам эксперта, Азербайджан постоянно закупает российские танки, артиллерию и "зенитки", но оружие поставляется и в Армению.

«Поставляется достаточно качественное вооружение. К примеру, танк Т-90, показавший себя даже лучше, чем американский Abrams», - сказал Сивков.

А.Б.

