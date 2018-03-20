На рынке POS-терминалов Азербайджана ожидаются изменения

2018-03-20 14:22 | www.trend.az | 14

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается запуск пилотного проекта "Единый POS-терминал", сказал Trend источник, близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, в страну планируется завезти более современные и функциональные POS-терминалы, которые позволят объединить в себе возможности приема платежей по условиям всех действующих банков.

"Например, продавцу в супермаркете уже не потребуется искать среди нескольких POS-терминалов нужное ему устройство для приема оплаты, которое также соответствовало бы банковской карте покупателя, так как у каждого банка есть свои правила и комиссионные. Технически и технологически можно сделать так, чтобы прием платежей осуществлялся посредством одного POS-терминала", - сказал источник.

Это, по словам собеседника агентства, будет удобно пользователю, выгодно банку и торговому объекту.

"Торговые объекты смогут снизить затраты на содержание сразу нескольких POS-терминалов, а банки расширить их охват по тем объектам, где отсутствуют безналичные платежи. Новый подход позволит оптимально использовать имеющиеся ресурсы. Мы хотим реализовать пилотный проект без какого-либо административного вмешательства, в добровольном порядке. В целом в этом году на рынке POS-терминалов ожидаются изменения, либерализация и широкое их распространение", - сказал источник.