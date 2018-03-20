Взрыв в Кишиневе: Есть жертвы

2018-03-20 14:34 | www.oxu.az | 9

В центре столицы Молдавии прогремел взрыв.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Несколько минут назад произошел взрыв на улице Армянская-Матеевича в Кишиневе в продуктовом магазине, в результате погибли два человека. Полиция находится на месте происшествия», — заявили в пресс-службе полиции.

Центр Кишинева оцеплен.

По неофициальной версии причиной произошедшего мог стать взрыв бытового газа, сообщает Sputnik Moldova.

Как пишет издание, очевидцы утверждают, что речь идет о конфликте между продавцом магазина и зашедшим туда мужчиной. Посетитель попытался бесплатно забрать какой-то товар, но ему отказали. В итоге, по словам свидетелей, тот вышел и взорвал гранату.

А.Б.

