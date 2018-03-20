Тело морского чудовища нашли на американском побережье - ВИДЕО

2018-03-20 14:39 | www.oxu.az | 9

Тело мертвого морского чудовища выбросило на берег в Джорджии, США.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail.

Странное существо снял на видео во время круиза по морскому заповеднику один из туристов.

Автор видео американец Джефф Уоррен рассказал, что сначала принял животное за мертвого морского котика. Однако, когда их корабль подплыл ближе, пассажиры рассмотрели «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище» с длинной шеей и маленькой головой.

На данный момент происхождение существа еще не установлено. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш пояснил, что иногда разлагающиеся тела акул могут походить на плезиозавров.