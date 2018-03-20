Высылаемые российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

2018-03-20 14:47 | www.oxu.az | 9
Высылаемые российские дипломаты и их семьи покинули посольство в Лондоне.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась в аэропорт.
Проводить коллег вышли все сотрудники посольства, было много объятий и поцелуев. Остающиеся дипломаты махали вслед отъезжающим машинам, пока те не скрылись из виду.
Посол в Лондоне Александр Яковенко приедет в аэропорт лично попрощаться с уезжающими дипломатами.
Всего страну покидают 23 сотрудника посольства. Это было сделано по требованию британских властей, обвинивших Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Включая членов семей, Соединенное Королевство покидают порядка восьмидесяти человек.
Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер, вернутся на родину в ближайшие дни.