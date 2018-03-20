Народ сделает свой выбор - Тахир Керимли

2018-03-20 15:42 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Процессы, связанные с президентскими выборами в Азербайджане, осуществляются прозрачно и в полном соответствии с законами, сказал Trend депутат Тахир Керимли.

Депутат отметил, что призывы некоторых сил о бойкотировании выборов в Азербайджане абсолютно безосновательны.

"В Азербайджане периодически в связи с избирательными процессами в законодательство - в Избирательный кодекс и Конституцию, вносились изменения, определелись сроки предвыборной агитации. Проведения митинга оппозицией нормально и для этого были созданы нормальные условия. Исполнительная власть Баку дала разрешение на последний митинг, соответствующие структуры сделали организаторам предупреждение, чтобы митинг не выходил за пределы указанных лозунгов. Несмотря на это во время митинга и после мы слышали от участников митинга лозунги против выборов. Участие или неучастие в выборах - это дело самого гражданина. Дело же в том, что оппозиция причиной бойкотированию указывает изменение даты проведения выборов. Во-первых, оппозиция должна знать, что Президент Азербайджана согласно законодательству располагает такими полномочиями, и в любой момент может воспользоваться этим правом. Если оппозиция за четыре года не подготовилась к выборам, как же она сделала бы это за шесть месяцев? Значит, оппозиция хочет, чтобы как и в прошлом году была создана подобная "Союзу милиардеров" организация, появился человек подобный Рустаму Ибрагимбекову и прочее. Однако история не повторяется. Народ уже увидел связи Национального совета и сделал свой выбор", - сказал Керимли.

Он также сказал, что на самом деле у оппозиции в Азербайджане нет оснований для бойкотирования выборов.

"Партии "Мусават" и "Народный фронт", объединившиеся в составе Национального совета и проводившие митинг, настолько ненавидят друг друга, что не проявляют такого отношения даже к властям. Это единство не даст никакого результата. ОБСЕ и ПАСЕ наблюдают за этими процессами и не видят в избирательном процессе проблем", - добавил депутат.

Он также отметил, что уверен в проведении президентских выборов в Азербайджане в прозрачной обстановке.

"Думаю, что не будет нарушения законов. На самом деле нет нужды в нарушении законов. Народ сделает свой выбор. Участвовать на выборах или нет - решает сам народ, а не митинг оппозиции", - сказал Керимли.

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