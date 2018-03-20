На Байконуре утвердили новый экипаж МКС

2018-03-20 15:57 | www.trend.az | 10

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж корабля "Союз МС-08": в составе основного экипажа — командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, передает РИА Новости.

Дублерами утверждены космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.

Запуск назначен на 21 марта с "Гагаринского старта". Полет "Союза" будет проведен по обычной двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 23 марта в автоматическом режиме.