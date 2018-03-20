Эрдоган: США поставляют оружие террористам

2018-03-20 16:30 | www.oxu.az | 9

Соединенные Штаты в большом количестве поставляли оружие террористическим группировкам на территории Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, которое в прямом эфире транслировал телеканал Haberturk.

«Если мы - стратегические партнеры, то США следует нас уважать и прекратить нас обманывать», - сказал турецкий лидер.

«Вы отправили в Сирию 5 тыс. грузовиков с оружием и 2 тыс. контейнеров с боеприпасами. Значит, на наш запрос вы ответили отказом, а террористические группировки снабдили оружием.

О каком партнерстве может идти речь?» - указал Эрдоган, не уточнив, однако, на какой именно запрос со стороны Турции США ответили отказом.

Эрдоган также отметил, что в настоящий момент «все это оружие переходит в руки турецкой армии».

«Мы находим тоннели, а в них склады с оружием, находим дома, наполненные боеприпасами, и все эти объекты уничтожаем», - сказал он.

А.Б.

