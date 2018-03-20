Во Франции задержан Саркози - ОБНОВЛЕНО

2018-03-20 16:33 | www.oxu.az | 11

Бывший президент Франции Николя Саркози помещен под арест.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на французскую газету Le Monde, Николя Саркози задержан на 48 часов в полицейском участке Нантера.

На допрос он явился добровольно. По истечению этого времени стражам порядка предстоит решить, выпускать ли экс-главу государства на волю или оставить под арестом.

Несмотря на то, что дело о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози было открыто еще в 2013 году, это первый раз, когда следователи его допрашивали. Ранее он полностью отрицал свою вину.

История с ливийскими деньгами стала достоянием общественности в 2012 году. После падения режима Каддафи годом ранее на сайте Mediapart был опубликован документ, который свидетельствовал о том, что ливийские власти внесли большой денежный вклад в победу Саркози на выборах.

Улики и свидетельства в деле Саркози копились давно, но видимо, долго не могли достичь критической массы. Le Monde полагает, что у следствия появились новые, более неоспоримые доказательства получения им ливийских денег, раз дело дошло до ареста.

12:13

Во Франции задержали экс-президента страны Николя Саркози.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на газету Monde.

«По нашей информации, экс-президент помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа — ред.), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании 2007 года», — говорится в публикации.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом пятидесяти миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

А.Б.

