Число запросов на получение убежища в ЕС за год упало вдвое

2018-03-20 16:47 | www.apa.az | 9

Число запросов на получение убежища в Евросоюзе упало в прошлом году на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Как передает АПА, об этом говорится в Twitter еврокомиссара по внутренним делам, миграции и гражданству Димитроса Аврамопулоса.

"Наши общие усилия по управлению миграцией в ЕС приносят плоды. Число заявок на предоставление убежища в 2017 году упало на 50% по сравнению с 2016 годом и (находится на – ред.) аналогичном 2014 году уровне. Другими словам, мы находимся на докризисном уровне", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Евростата, за прошлый год было подано порядка 650 тысяч запросов на получение убежища в странах Евросоюза от тех, кто впервые обращается с подобным запросом, тогда как в 2016 году их число составляло более 1,2 миллиона. Пик запросов приходился на 2015 и 2016 годы, отмечает Евростат.