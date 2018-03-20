Ирак намерен сотрудничать с Турцией против РКК

2018-03-20 17:03 | www.oxu.az | 9

Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли во вторник принял посла Турции Фатиха Йылдыза в офисе министерства. На встрече посол подтвердил готовность своей страны сотрудничать с Ираком в сфере борьбы с терроризмом.

«Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах», — заявил министр.

По словам главы ведомства, Ирак укрепляет добрососедские отношения со странами региона, и в первую очередь со своим соседом Турцией.

Йылдыз заявил, что на турецко-сирийской и турецко-иракской границах дислоцированы террористические группировки и что Турция начала военные операции по зачистке границ от террористов при сотрудничестве с иракским правительством.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 8 марта заявил о готовности Турции и Ирака, после выборов в последнем, провести совместную военную операцию на севере Ирака против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (ПКК).

А.Б.

