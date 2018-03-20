Новруз азербайджанских художников в Париже (ФОТО)

2018-03-20 17:14 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже (Франция) состоялись выставка работ азербайджанских художников и концертная программа, посвященные празднику Новруз, сообщила Trend Life заслуженный художник Асмер Нариманбекова. Мероприятие прошло при организации посольства Азербайджана во Франции, ассоциации "Ulduz" и галереи AsmarArt.

По словам Нариманбековой, многочисленные гости мероприятия с большим интересом рассматривали картины азербайджанских художников, а также образцы декоративно-прикладного искусства. Яркие и колоритные произведения, созданные талантливыми азербайджанскими художниками, отражают обычаи и традиции праздника Новруз.

Свои работы на выставке представили - заслуженный художник Асмер Нариманбекова, художники Сямра Ахундова, Лейла Алиева, Сахиб Асадли, Айсель Миргасымова, Фидан Ахундова, Рена Амрахова, Ариф Амиров, Вафа Эфендизаде, Азер Алиев, Мурад Гасанзаде.