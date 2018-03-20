В воинских частях прошли дни «Открытых дверей» - ФОТО +ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

2018-03-20 18:01 | www.oxu.az | 9

В ходе мероприятия министр обороны в прифронтовой зоне осуществил осмотр боевой техники.

Как передает Oxu.Az, затем министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и родственники солдат вместе пообедали за праздничным столом.

Родители военнослужащих выразили командованию свое удовлетворение в связи с их участием в данном мероприятии, а также условиями, созданными для личного состава.

Они также выразили свою благодарность главе государства за проявленную им заботу и внимание.

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Согласно плану, утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю «Новруз байрамы» сегодня с 11.00 во всех воинских частях для родителей и родственников солдат проводятся дни «Открытых дверей».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые. Для гостей также будет организована демонстрация различных видов военной техники и вооружения.

В рамках дней «Открытых дверей», которые пройдут в воинских частях с участием командования, будут проведены встречи с родителями, обсуждены все интересующие их вопросы, а также организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

А.Б.

