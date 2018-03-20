Подростка, открывшего стрельбу в американской школе, госпитализировали - ОБНОВЛЕНО

2018-03-20 18:13 | www.apa.az | 9
Три человека были доставлены в больницы после стрельбы в школе Грейт Миллс американского штата Мэриленд во вторник.
Как передает АПА, об этом сообщил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон в эфире телекалана NBC.
"Только три человека пострадали в этом инцциденте, стрелок и двое пострадавших", — сказал шериф.
По словам Кэмерона, стрелок находится в больнице в критическом состоянии.
"Стелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", — сказал он.
***
16.58
В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе.
Как передает АПА, об этом сообщило местное отделение телеканала NBC.
По данным СМИ, есть "много пострадавших".
Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter "инцидент" в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия. Других подробностей не сообщается.