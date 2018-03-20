На юго-востоке Турции нейтрализованы 23 террориста PKK

2018-03-20 18:15 | www.oxu.az | 9

В районе Джейланпынар провинции Шанлыурфа нейтрализованы 23 террориста PKK/PYD-YPG, совершивших вооруженное нападение на турецкий блокпост.

В районе Джейланпынар провинции Шанлыурфа нейтрализованы 23 террориста PKK/PYD-YPG, совершивших вооруженное нападение на турецкий блокпост.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

Кроме того, в ходе антитеррористической операции в регионе Кани Раш на севере Ирака захвачены 494 пулеметных патрона и генератор.

В ходе рейда по району Даргечит провинции Мардин турецкие военнослужащие обнаружили снайперскую винтовку типа Zagros, четыре автомата Калашникова и продукты питания.

В городе Нусайбин силам безопасности Турции сдался террорист PKK/PYD-YPG, проникший на территорию Турции из Сирии.

В районе Бейтюшшебап провинции Ширнак ВС Турции обезвредили самодельное взрывное устройство.

А.Б.

