Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию всех Ан-148

2018-03-20 18:49 | www.apa.az | 8

Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, о этом журналистам сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Также, по его словам, ведомство предписало приостановить полеты всех самолетов "Саратовских авиалиний".

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют, - сообщил Басаргин. - Финальные результаты проверки (авиакомпании "Саратовские авиалинии" - прим. ТАСС) у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать".

В свою очередь в Росавиации сообщили, что после катастрофы была проведена внеплановая проверка "Саратовских авиалиний", по результатам которой введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании.

"Срок действия ограничен до 27 апреля, - сообщили в Росавиации. - Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148", - сообщили в Росавиации.

Ранее Басаргин сообщал, что внеплановая проверка компании выявила, что контроль за безопасностью полетов в "Саратовских авиалиниях" был снижен. Также он отметил, что в авиакомпании была возможность направлять финансовый ресурс на повышение безопасности полетов, но это не было сделано.

Внеплановая проверка "Саратовских авиалиний" и аэропорта Домодедово была инициирована после авиакатастрофы в начале февраля. Пассажирский Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Московской области. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.