В полиции заявили, что открывший стрельбу в школе Мэриленда был её учеником (ОБНОВЛЕНО)

2018-03-20 18:41 | www.trend.az | 10

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе в здании школы в Мэриленде был учеником этого образовательного учреждения. Об этом сообщает телеканал NBC cо ссылкой на шерифа округа Сент-Мэрис Тима Кэмерона, передает RT.

Отмечается, что стрелок, зайдя утром в здание школы, открыл огонь в холле, ранив двух учеников.

Впоследствии в ходе перестрелки с офицером, обеспечивающим безопасность в учебном заведении, подросток был ранен.

Ранее стало известно, что в школе в Мэриленде произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека - стрелок и двое учеников школы.