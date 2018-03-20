Родители, принявшие участие в Дне открытых дверей, выразили благодарность Верховному Главнокомандующему за условия, созданные в воинских частях (ФОТО, ВИДЕО)

2018-03-20 19:25 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, руководство Министерства обороны посетило воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне для участия в Дне открытых дверей, проводимых по случаю праздника Новруз, говорится во вторник в сообщении минобороны.

Встретившись с родителями солдат, ветеранами войны и труда, семьями шехидов и представителями общественности, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал их о реформах, проводимых в армии в соответствии с указаниями Президента Азербайджана, работах, направленных на улучшение социально-бытовых условий личного состава, новопостроенных военных городках и других видов деятельности, а также поделился своими взглядами по интересующим гостей вопросам.

Министр обороны передал посетителям поздравления Верховного главнокомандующего по случаю праздника Новруз, и пожелал им успехов.

Затем с участием родителей солдат и представителей общественности состоялось открытие на территории воинской части пекарни, прачечной и «Огневого городка», предназначенного для проведения упражнений по огневой подготовке.