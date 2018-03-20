Трамп позвонил Путину

2018-03-20 19:32 | www.oxu.az | 9

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с действующим российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме. О чём именно говорили главы государств, не уточняется.

Как передает Oxu.Az, накануне, 19 марта, источник в администрации американского президента сообщал, что Трамп пока не собирался звонить Путину, чтобы поздравить с победой на выборах президента России.

Напомним, выборы главы государства прошли в России 18 марта. Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов избиркомов.