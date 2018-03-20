Трамп позвонил Путину - ОБНОВЛЕНО

2018-03-20 19:53 | www.oxu.az | 9

Президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на TASS Путин обсудил с Трампом дальнейшие российско-американские контакты, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента:

«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", - уточнили в Кремле. Отмечается, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем».

Главы государств также высказались за развитие взаимодействия двух стран в вопросах обеспечения стратегической стабильности и ограничения гонки вооружений:

«Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».

19:32

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с действующим российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника в Белом доме. О чём именно говорили главы государств, не уточняется.

Как передает Oxu.Az, накануне, 19 марта, источник в администрации американского президента сообщал, что Трамп пока не собирался звонить Путину, чтобы поздравить с победой на выборах президента России.

Напомним, выборы главы государства прошли в России 18 марта. Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов избиркомов.