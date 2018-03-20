В Азербайджан пришла весна

2018-03-20 20:16 | www.apa.az | 6

Как сообщил АПА замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Хыдыр Микаилов, весна в 2018 году пришла в Азербайджан 20 марта около 20:15 часов.

«Солнце из Южного полушария перейдет в Северное полушарие. Это момент, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересечет небесный экватор. В астрономии этот момент называют «точкой весеннего равноденствия», - отметил Х.Микаилов.

По его словам, когда Солнце достигнет этой точки, день будет равен ночи. Начиная с этого момента, в северном полушарии начнется астрономическая весна, которая продлится до 21 июня.