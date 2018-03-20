Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан привержен созданию международной платформы для взаимопонимания и диалога

2018-03-20 21:48 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен созданию международной платформы для взаимопонимания и диалога.



Об этом сказала Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева во вторник в день праздника Новруз на встрече с супругами глав дипломатических миссий в Баку.



«Азербайджан исторически был пространством, где представители различных культур, национальностей и религий жили в мире и гармонии. Сегодня в современном Азербайджане мы гордимся тем, что наша страна хорошо известна, как один из мировых центров по межкультурному диалогу и мультикультурализму. Этот год был для нас очень знаменательным. Сто лет назад азербайджанский народ заложил основу первой в мусульманском мире парламентской демократической республики. К сожалению, она просуществовала всего 23 месяца. Однако Азербайджанская Демократическая Республика приняла ряд постановлений, представляющих важное значение, в том числе решение, связанное с предоставлением женщинам избирательского права. Сегодня в современном Азербайджане мы сохраняем традиции государственности, демократии и равенства прав. В современном Азербайджане наши женщины очень активны в различных сферах нашей жизни. Они активны в политической, экономической, социальной сферах. Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись после восстановления независимости, Азербайджан сумел обеспечить свое стремительное развитие. Мы предприняли важнейшие шаги в политической, экономической и социальной сферах. Сегодня Азербайджан реализует многие широкомасштабные проекты в сферах инфраструктуры, энергетики и транспорта, значимые не только для региона, но и для Европы»,- сказала Мехрибан Алиева.





Первый вице-президент отметила, что Азербайджан располагается на стыке цивилизаций Востока и Запада, являясь одной из немногих стран, которые являются членом как Совета Европы, так и Организации исламского сотрудничества.



Мехрибан Алиева также подчеркнула важность диалога и взаимоуважения сегодня, в период, когда мы являемся свидетелями многочисленных конфликтов, войн, гибели сотен тысяч невинных людей во всем мире. При этом она указала на приверженность Азербайджана созданию международной платформы для взаимопонимания и диалога.

В заключение Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, вновь коснувшись сотрудничества, выразила уверенность в наличии большого потенциала для его укрепления, в частности, в гуманитарной сфере.

"Уверена, что мы имеем большой потенциал для налаживания более прочного сотрудничества, в частности, в гуманитарной сфере. Потому что я проинформирована о вашей благотворительной деятельности. Я всегда ее поддерживаю. Как я уже отметила, я действительно верю, что эта такая сфера, такая деятельность, которая может многое изменить, помочь решению многих проблем. Я всегда готова поддержать вашу деятельность в гуманитарной сфере, в области благотворительности. Я всегда очень рада видеть вас, встречаться с вами", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

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