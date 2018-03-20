Айсель Мамедова выступила в Греции

2018-03-20 22:19 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на "Евровидении-2018" Айсель Мамедова (AISEL) выступила в рамках модного шоу Mad Walk в Афинах (Греция), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт esctoday.com. На шоу Айсель Мамедова исполнила конкурсную песню "X my heart", аккомпанируя себе на фортепиано.

Напомним, что конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса.

Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал - 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.