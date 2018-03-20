Стрельба в школе США - ОБНОВЛЕНО

2018-03-20 22:26 | www.oxu.az | 10

Открывший стрельбу в школе в штате Мэриленд подросток скончался в больнице от полученных в результате инцидента ранений.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил во вторник журналистам шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон.

Шериф подтвердил, что два ученика, пострадавших от действий стрелка, находятся в критическом состоян

17:40

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на местное отделение телеканала NBC.

По данным СМИ, есть «много пострадавших».

«Привет, Twitter. Я нахожусь в школе Грейт-Миллс. Существует вероятность, что выход заблокирован, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас», — написала в Twitter одна из учениц учебного заведения.

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter «инцидент» в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия. В управлении образования округа заверили, что ситуация под контролем.

«Был инцидент со стрельбой в школе Грейт-Миллс. Школа оцеплена, ситуация взята под контроль. Представители офиса шерифа работают на месте», — говорится в сообщении.

А.Б.

