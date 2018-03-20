Европарламент пригласил Цукерберга на слушания по личным данным

2018-03-20 23:05 | www.trend.az | 9

Председатель Европарламента Антонио Таяни сообщил, что на слушания по вопросу безопасности личных данных граждан ЕС приглашен основатель компании Facebook Марк Цукерберг, пердает РИА Новости.



"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить представителям 500 миллионов европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте спикера.

О том, принял ли это приглашение сам Цукерберг, в сообщении не говорится.

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