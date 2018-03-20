Шахрияр Мамедъяров вновь сыграл вничью с армянским шахматистом

2018-03-20 23:30 | www.oxu.az | 9

В столице Германии Берлине состоялся IX тур турнира претендентов по шахматам.

Как передает Oxu.Az, единственный представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров с черными фигурами встретился с армянским шахматистом Левоном Ароняном. Стороны согласились на ничью в 41-ом ходу.

Это 7-я ничья Мамедъярова на турнире. В его активе также две победы. У Ароняна 1 победа, 3 поражения и 5 ничьи. На первой встрече шахматистов также не удалось выявить победителя - 0,5:0,5.

Игры началась в 18:00 по бакинскому времени.

Общий призовой фонд турнира претендентов составляет 420 тыс. евро. Победитель турнира встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.