Трамп поздравил Путина с победой на выборах

2018-03-21 00:55 | www.trend.az | 8

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США поздравил коллегу с победой на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.



Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также необходимость скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

Президенты отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, а также положительно оценили снижение напряженности вокруг Корейского полуострова.

Кроме того, Путин и Трамп условились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом недавних изменений в руководстве Госдепартамента. Особое внимание они уделили вопросу о возможной встрече на высшем уровне.