Азербайджан может стать привлекательным для дагестанских туристов -министр

2018-03-21 01:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Близость расстояния между Азербайджаном и Дагестаном, а также различные опции азербайджанского туризма, включая оздоровительный, зимний и гастрономический туризм, могут быть привлекательны для дагестанских туристов.

Об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на встрече с врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Рабият Закавовой в Баку. Встреча прошла в министерстве культуры и туризма Азербайджана в рамках информационного тура представителей профессионального туристского сообщества с 16 по 21 марта.



Было отмечено, что со стороны Азербайджана реализуются ряд проектов по развитию оздоровительного туризма и в том числе, что Галаалты, Дуздаг и Габала интересуют туристов из России. Абульфас Гараев также информировал дагестанскую делегацию о Baku Shopping Festival, который пройдет в столице Азербайджана с первого по 31 мая, рассказал о системе «tax-free» в рамках фестиваля, и пригласил дагестанских туроператоров поучаствовать в массовом событийном мероприятии.

Абульфас Гараев подчеркнул важность проведения в рабочем порядке встреч для ускорения двустороннего сотрудничества по привлечению туристов между Азербайджаном и Дагестаном.



Рабият Закавова, в свою очередь, выразила благодарность за предложение об организации инфотура, отметив, что проект будет взаимным и министерство намерено организовать прием и встречу представителей азербайджанских компаний на дагестанской земле.



«Реализация этого проекта внесет вклад в укрепление профессиональных связей и развитие взаимодействия в области туризма между Азербайджаном и Республикой Дагестан. Уверена, что встреча представителей туристского сообщества обеих сторон станет добрым началом, нашей совместной деятельности, даст хороший импульс развитию взаимных туристских потоков и сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства», - сказала Закавова.