Казахстан огласил планируемые объёмы экспорта зерна в Азербайджан

2018-03-21 02:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует ежегодно экспортировать в Азербайджан до одного миллиона тонн зерна в год, передает BlackSeaGrain. Основная обработка продукции будет производиться на зерновом терминале в Баку.

«Казахстанская пшеница отправляется из порта Актау в порт в бакинском поселке Говсаны, на территории которого расположен Бакинский зерновой терминал, где функционирует мельница. Конечно же, мы работаем с «Продкорпорацией», экспортирующей зерновые культуры в Азербайджан. Часть зерна перерабатывается нами в муку», - рассказал заместитель председателя правления терминала Ержан Баймухаметов.

По словам Баймухаметова, возглавляемая им структура также сотрудничает с азербайджанскими и российскими трейдерами, которые заинтересованы в перевалке зерна через терминал в направлении Ирана.