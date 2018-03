На голливудской "Аллее славы" появится еще одна звезда

Американский бой-бенд NSYNC, в составе которого некогда выступал знаменитый поп-исполнитель Джастин Тимберлейк, получит собственную звезду на голливудской "Аллее славы" спустя 16 лет после распада, сообщается на официальном сайте "Аллеи", передает РИА Новости.



"Коммерческая палата Голливуда с гордостью объявляет, что музыкальная группа NSYNC будет удостоена 2636 звезды на голливудской "Аллее славы" в понедельник, 30 апреля", - говорится в заявлении.

Звезда NSYNC расположится рядом со звездами других знаменитых коллективов, включая Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids On the Block и New Edition. На сайте пройдет прямая трансляция мероприятия.