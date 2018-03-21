Глава МИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США

2018-03-21 02:47 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Министр инотсранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.
Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на диписточники.
Ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.
Тиллерсон будет исполнять функции госсекретаря до 31 марта.
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