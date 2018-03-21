В Уэльсе разбился самолет британских ВВС

2018-03-21 04:26 | www.apa.az | 9

В результате крушения военного самолета на базе британских ВВС Valley в Уэльсе погиб один человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило командование части.

Разбившийся самолет Hawk принадлежал пилотажной группе Red Arrows.

"ВВС могут подтвердить, что при инциденте погиб инженер… Семья погибшего проинформирована о случившемся", — говорится в заявлении командира авиабазы Ника Такера-Лоу.

Пилот получил незначительные травмы, ему оказали медицинскую помощь.

О причинах произошедшего не сообщается.