США и Турция не договорились по ситуации в сирийском Манбидже

2018-03-21 05:55 | www.apa.az | 7

США и Турция не пришли к соглашению по ситуации в сирийском Манбидже. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соглашение не было достигнуто", — сказала Науэрт журналистам.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от запрещенной в РФ террористической группировки ИГв июне 2016 года.

Турция планировала ввести свои войска вместе с "Сирийской свободной армией" (ССА) в Манбидж после того, как было бы достигнуто взаимопонимание по вопросу выхода сил YPG из города. В таком случае будет сформирован местный совет по управлению городом под опекой Турции и Соединенных Штатов, и сирийцы начнут возвращаться в свои дома в Манбидже.