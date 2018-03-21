В США в результате очередного взрыва пострадал один человек

2018-03-21 06:22 | www.trend.az | 8

В результате очередного взрыва в американском Остине в штате Техас пострадал один человек, сообщает местная чрезвычайная служба, передает РИА Новости.

Ранее управление городской полиции сообщило, что правоохранители принимает меры в связи с сообщениями о взрыве в квартале 9600 на Броди-лэйн на юге Остина.

"Медики доставили в больницу Святого Дэвида мужчину в возрасте около 30 лет с предположительно серьезными, но не угрожающими жизни ранениями", - говорится в сообщении службы в Twitter.