Мэттис: «Россия решила стать стратегическим противником США»

2018-03-21 06:58 | www.apa.az | 9

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия решила стать "стратегическим противником" США.

"Мы всегда хотели сотрудничать с Россией там, где это возможно. К сожалению, они решили стать стратегическим соперником. Об этом свидетельствует то, что случилось в Великобритании, на Украине, в Крыму, список продолжается". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал он журналистам.

По словам Мэттиса, США по-прежнему "остаются открытыми" к диалогу с Россией. "Мы хотим стабильности и мира. В то же время мы будем защищать наши демократические институты", — подчеркнул шеф Пентагона.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп собирается "продолжать совместную работу" с Москвой по некоторым вопросам. В то же время она отметила, что в администрации намерены "быть жесткими, где это необходимо".