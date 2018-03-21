В России произошел взрыв в жилом доме: погибли 2 человека

2018-03-21 09:20 | www.oxu.az | 9

Шесть квартир, по уточненным данным, оказались повреждены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Мурманской области.

«В результате взрыва повреждены шесть квартир, остальные не пострадали», - сказал собеседник агентства.

В результате взрыва бытового газа, произошедшего накануне вечером в жилом доме в Мурманске, погибли два человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Трое пострадавших находятся в больнице. Еще одному помощь была оказана амбулаторно.