Французская пара заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее – ФОТО

2018-03-21 09:38 | www.oxu.az | 8

Французская пара, проживающая в пригороде Лондона, обвиняется в убийстве 21-летней няни Софи Лионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, oбугленные останки молодой француженки были обнаружены в саду под слоем пепла: соседи обратили внимание на костер и запах горелого мяса и позвонили в полицию.

Сабрина Куайдер и ее бойфренд Киссем Медуни заподозрили няню своих двоих детей в колдовстве и краже бриллиантового ожерелья.

Помимо этого, пара была уверена, что Лионе находится в сговоре с бывшим мужем Куайдер.

Вначале молодую женщину держали в заложниках, ее избивали, мучили и морили голодом. Точную причину смерти Софи установить сложно.

Суд по делу об убийстве женщины продолжается. Какой срок грозит французской паре в случае, если их вина будет доказана, не уточняется.