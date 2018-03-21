Минобороны о ситуации на фронте

2018-03-21 10:00 | www.oxu.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 101 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван, Воскепар и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, и в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.