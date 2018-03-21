Вице-президент НАНА: Азербайджанские ученые связывают светлое будущее страны только с Президентом Ильхамом Алиевым

2018-03-21 10:12 | www.trend.az | 11

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанские ученые получают материальную и моральную поддежку со стороны Президента Ильхама Алиева. Об этом сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

Отметив очень важную роль общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в развитии сферы науки, Габиббейли сказал, что глава государства и сегодня уделяет большое внимание этой сфере.

Академик отметил, что Президентом Ильхамом Алиевым были осуществлены серьезные реформы в сфере науки. Эта сфера развивается в соответствии с национальными и государственными интересами Азербайджана.

По его словам, для еще большего стимулирования деятельности в области науки создан Парк высоких технологий в составе НАНА, расширяется деятельность Опытно-экспериментального завода. В результате этого, Азербайджан получил возможность для реализации научных инновационных проектов.

Оценив это как оказываемую сфере науки исключительную заботу, Габиббейли сказал, что предпринимательская деятельность Академии - новое событие в области науки, в период деятельности НАНА.

«В результате реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, наряду с продолжением фундаментальных изменений в Академии предприняты шаги для развития инновационной, производственной направленностей и совершен переход с теории на практику», - сказал Габиббейли.

Академик отметил, что создание в НАНА отдела магистратуры - одно из осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым работ в сфере образования.

По словам вице-президента Академии, в первые годы независимости нашего государства международные связи НАНА были построены не на желаемом уровне. Однако в последние годы Академия подписала более 40 контрактов с различными странами мира для проведения обмена научным опытом.

«И это открывает широкие возможности для популяризации в мире азербайджанской науки. Это - еще одно направление для повышения имиджа Азербайджана. Поддержка Ильхама Алиева к этой сфере дает большой толчок развитию Академии», - сказал Иса Габиббейли.

Отметив проделываемые в Азербайджане за последние 15 лет работы для улучшения уровня материального благосостояния ученых, Иса Габиббейли сказал, что азербайджанские ученые из-за перечисленных факторов, в том числе из-за обеспеченной в стране стабильности высоко оценивают деятельность Ильхама Алиева и дают ему полную поддержку во всех направлениях.

«И на предстоящих выборах весь азербайджанский народ, в том числе и ученые считают важным победу Президента Ильхама Алиева для будущего нашей страны. Азербайджанские ученые, интеллигенция поддерживают кандидатуру Ильхама Алиева. Светлое будущее Азербайджана мы связываем только с Ильхамом Алиевым», - сказал вице-президент Академии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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