Астархань начала готовитьсяк к четвёртому Каспийскому медиафоруму

2018-03-21 10:22 | www.apa.az | 8

19 сентября 2018 года в Астрахани пройдёт четвёртый Каспийский медиафорум.

Как передает АПА со ссылкой на astrakhan-24.ru, накануне прошло первое заседание рабочей группы под председательством руководителя администрации губернатора Астраханской области Каната Шантимирова.

В этом году площадкой для проведения может стать Астраханский театр оперы и балета.

По традиции официальные информационные письма будут направлены в Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан. На форум традиционно приглашаются и представители федеральных российских СМИ.

Следующее заседание при участии замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина и консульских учреждений стран Прикаспия пройдёт в мае.