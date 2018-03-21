Нефть дорожает

2018-03-21 10:35 | www.oxu.az | 6

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, положительным фактором для инвесторов стала статистика Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 67,58 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25% — до 63,7 доллара за баррель.