Биткоин поднялся выше девяти тысяч долларов

2018-03-21 10:49 | www.trend.az | 8

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром дорожает, как и другие основные виртуальные валюты, преодолев отметку в 9 тысяч долларов, при этом аналитики не исключают и падения биткоина ниже 8 тысяч долларов на текущей неделе, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.58 (GMT+4) биткоин дорожал на 6,9%, до 9,129 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 6,6%, до 9,027 тысячи долларов, на Binance — на 6,9%, до 9,036 тысячи долларов.