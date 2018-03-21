Роналду верит что он лучше всех

2018-03-21 10:55 | www.oxu.az | 9

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что верит в то, что он – лучше всех.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, слова португальца приводит Sky Sports.

«Мы всегда должны верить, что мы – лучшие. Всем нужно думать о большем. Я всегда верю, что нет никого лучше меня, по крайней мере, на футбольном поле», – заявил Роналду.

Он отметил, что 2017-й был для него «годом мечты», потому что форвард сумел победить в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате и суперкубке Испании. Также ему достался «Золотой мяч» и титул лучшего игрока по версии Международной федерации футбола.

В декабре 2017-го Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории. По мнению футболиста, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. В ответ на это аргентинец Диего Марадона призвал португальца «не прикалываться».